Бизнес-центр Rublevo Business Park на МКАД построили на 75%

Общую готовность бизнес-центра Rublevo Business Park , который возводят в Подмосковье, оценили в 75%.

У двух башен комплекса остекляют и облицовывают фасад, на надземных этажах укладывают внутренние стены. Монтируют металлоконструкции лифтовых шахт. Всего в зданиях установят 22 скоростных лифта с увеличенной высотой потолков — 2,8 метра.

Продолжается монтаж инженерных коммуникаций. Под землей сделали 60% работ по вентиляционным системам, в надземной части — 15%. Устанавливают также индивидуальный тепловой пункт, сети пожаротушения, канализации, отопления и теплоснабжения.

Общая площадь бизнес-центра составит 115 тысяч квадратных метров, из которых более половины займут офисные блоки со свободной планировкой. Еще 5,5 тысячи квадратных метров отведут на торговую галерею. У комплекса есть собственный подземный паркинг на 746 машиномест. Парковать там можно будет не только автомобили, но и мотоциклы.

В пределах получаса езды от бизнес-центра находятся аэропорт Шереметьево и другие крупные инфраструктурные объекты. В полукилометре от него возводят станцию метро «Липовая роща» будущей Рублево-Архангельской линии.

Инвесторов комплекс сможет привлечь не только транспортной доступностью, но и благоприятным окружением. Они смогут вернуть НДС и получить за счет этого экономию в 20%. Сделки в проекте полностью защищены благодаря договору долевого участия с эскроу-счетами. Бизнес-центру присвоили наиболее престижный класс А.