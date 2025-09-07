Бизнес-тренер Тихонов рассказал, что предприниматели России активно изучают возможности экспорта

«Многие бизнесмены хотят получить хард-навыки в этой сфере и понимать, а как вообще выходить на экспорт, как взаимодействовать с иностранными контрагентами и какие особенности существуют при экспорте в разные страны. Для предпринимателей важно понимание специфики работы с теми или иными иностранными партнерами», — подчеркнул Тихонов.

Эксперт также отметил востребованность навыков коммуникации и ведения переговоров среди бизнесменов, так как от этого во много зависит успешность проектов.