Бизнес-тренер Тихонов рассказал, что предприниматели России активно изучают возможности экспорта

На форуме «Зауралье-2025» федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Артем Тихонов отметил рост интереса российских предпринимателей к развитию экспорта, сообщил сайт «ФедералПресс».

«Многие бизнесмены хотят получить хард-навыки в этой сфере и понимать, а как вообще выходить на экспорт, как взаимодействовать с иностранными контрагентами и какие особенности существуют при экспорте в разные страны. Для предпринимателей важно понимание специфики работы с теми или иными иностранными партнерами», — подчеркнул Тихонов.

Эксперт также отметил востребованность навыков коммуникации и ведения переговоров среди бизнесменов, так как от этого во много зависит успешность проектов.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте