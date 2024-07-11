Бизнес-аналитик Добровольский рассказал, что все долги нельзя списать полностью даже при банкротстве

В России ввели упрощенную процедуру банкротства при долгах от 25 тысяч до одного миллиона рублей. Но есть некоторые нюансы, незнанием которых пользуются мошенники. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал бизнес-аналитик Евгений Добровольский.

Он объяснил, что в России среди населения довольно остро стоит проблема с невозможностью обслуживать свои долги. Однако списать абсолютно все не получится, даже прибегнув к процедуре банкротства. Если кто-то обещает подобное — человек имеет дело с мошенниками.

«Достаточно простая процедура, нужно правильно доносить информацию до людей. Люди не знают, если их долг до миллиона рублей — они могут списать его бесплатно и не платить юридической компании», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что не удастся списать, например, долги по алиментам или субсидиарную ответственность.

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