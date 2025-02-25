«Бери и плати». Как может измениться оплата электричества в России

Финансист Осянин: в РФ предложили платить за свет по заявленной мощности

Минэнерго предложило внедрить новые правила оплаты электроэнергии, чтобы сдержать рост тарифов. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

Эксперт напомнил, что в России с начала года взимают плату за электричество по дифференцированным тарифам.

Теперь Минэнерго решило сдержать рост цен на электричество. Одним из способов является переход на оплату счетов по максимальной заявленной мощности, или по принципу «бери и плати», а не по фактическому потреблению.

«Основной целью нового порядка оплаты является повышение эффективности использования электроэнергии и снижение нагрузки на электросети», — пояснил эксперт.

Финансист добавил, что сейчас россияне оплачивают услуги по передаче электроэнергии на основе фактического потребления. Сетевые компании вынуждены поддерживать заявленные мощности, а потом неиспользованные распределять между потребителями. Все это и приводит к подорожанию электричества.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в России стоимость электричества в частных домах подорожала в два-три раза.