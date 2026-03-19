Берегите деньги. Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпусков

ТАСС: россиянам посоветовали не брать отпуск в мае, чтобы не терять в деньгах

Отпуск в мае может оказаться невыгодным из-за множества праздничных дней. Дополнительные выходные повлияют на соотношение отпускных и среднего дневного заработка, рассказала ТАСС директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

Эксперт отметила, что размер отпускных определяется по специальной формуле. Если знать некоторые тонкости, можно значительно увеличить сумму выплат за месяц.

«Не рекомендуется брать отпуск в мае: в этом месяце много праздничных дней, из-за чего средний дневной заработок получается выше отпускных. Если ваша цель — максимизировать выплаты, планируйте отпуск на другие месяцы», — подчеркнула Богданова-Шемраева.

По словам эксперта, в 2026 году наиболее выгодно планировать отпуск на апрель, сентябрь, октябрь или декабрь. Самым удачным месяцем станет июль с 23 рабочими днями.

Она рекомендовала включать в отпуск не только рабочие дни, но и выходные.

«За них также начисляются отпускные», — пояснила эксперт.

Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала, что отпуск нельзя предоставлять только на выходные, потому что это может быть воспринято как подмена отдыха денежной компенсацией.

При этом работодатель не может требовать, чтобы выходные обязательно включались в каждую часть отпуска.