Банковский эксперт Бархота посоветовал россиянам не рассчитывать на обогащение за счет игры Hamster Kombat
Внутри приложения Telegram появилась игра Hamster Kombat, которая обещает реальные деньги за участие. Но рассчитывать на это не стоит, рассказал «Москве 24» эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Суть игры состоит в том, чтобы нажимать на хомяка, из которого сыпятся монеты. Разработчики обещают, что потом эти виртуальные деньги можно будет превратить в реальные.
«Есть риск, что средства действительно будут размещены на криптовалютных биржах, но с огромной комиссией», — отметил эксперт.
Он добавил, что в этом случае примерно половина денег уйдет организаторам. А игрокам предложат выводить средства с огромной комиссией. Кроме того Бархота назвал игру вредной, потому что она убивает время.