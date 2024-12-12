Банки в России сократили сроки кредитов и удлинили ипотеку

РБК: банки ограничили сроки кредитов наличными и удлинили ипотеку до 27,5 года

Российские банки на протяжении последних четырех месяцев уменьшают сроки кредитов на фоне высоких ставок. Об этом сообщил РБК .

В июле срок кредита в среднем составлял 72 месяца, а к ноябрю этот показатель снизился до 35 месяцев. Похожую тенденцию фиксируют и в сегменте автокредитования.

Сроки ипотечного кредитования, напротив, растут. В ноябре средняя длительность кредита составляла рекордные 330 месяцев (27,5 года). За месяц показатель «удлинился» на 70 месяцев.

Директор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин объяснил, что на увеличение сроков повлияли сокращение объемов новых кредитов и ряд «экстраординарных» сделок.

«Подобный рост среднего срока объясняется крайне высокими сроками кредитования буквально по нескольким десяткам ипотечных договоров», — подчеркнул он.

Опрошенные изданием эксперты также связывают изменения с трудностями в предсказании поведения заемщиков и стремлением банков уменьшить риски.

Ранее экономист Олег Акимов предположил, что ставки по вкладам могут подойти к пиковым значениям в конце декабря. Это произойдет из-за очередного повышения ключевой ставки и скидок, которые банки устраивают перед праздниками.