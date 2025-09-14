Банк Синара: 57% россиян планируют взять кредит до полумиллиона рублей после снижения ключевой ставки

Согласно опросу Банка Синара, каждый десятый россиянин планирует взять кредит после снижения ключевой ставки. С результатами исследования ознакомилось радио Sputnik .

В опросе приняли участие более тысячи россиян. Из них 57% заявили, что сумма кредита составит от 100 до 500 тысяч рублей. Еще 22% респондентов собираются рефинансировать уже имеющиеся кредиты. Другие 22% опрошенных предпочтут оставить деньги на депозитах до окончания их срока.

Эксперты банка считают, что Центробанк продолжит снижать ключевую ставку.

«Темпы замедления инфляции и экономический рост говорят о том, что с большей вероятностью снижение ключевой ставки будет продолжаться», — подчеркнули аналитики.

Другие 25% респондентов заявили, что не следят за уровнем ключевой ставки, а 65% респондентов отметили, что в любом случае не будут менять свое финансовое поведение.