Авторов «ВКонтакте» подключили к VK Донат для заработка на контенте

Администрация социальной сети «ВКонтакте» добавила в личные профили авторов подключение к сервису VK Донат для заработка на эксклюзивном контенте. До этого такая возможность была только у сообществ. Об этом сообщила пресс-служба холдинга VK.

Авторы сами установят цели для сбора и выберут его способы: разовые донаты под постами или разные уровни доступа к своему контенту — от полезных материалов до бонусных публикаций. Все эксклюзивные записи в общей ленте имеют специальную пометку.

Дополнительные возможности настройки сервиса VK Донат в профилях расширятся. Авторы и их аудитория получат новые сценарии взаимодействия

«Благодаря VK Донату авторы смогут монетизировать свои знания, экспертность и творчество напрямую в профиле, выстраивая еще более тесную связь с аудиторией. Мы видим личные профили как самодостаточную площадку для развития авторов и продолжим постепенно внедрять новые инструменты, которые помогут им расти», — отметила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Социальная сеть «ВКонтакте» продолжила работу по развитию личных профилей в качестве инструментов для авторов. До этого создатели видеоконтента получили возможность выкладывать свои работы в разделе «Тренды» в VK Клипах. Кроме того, для них открыли возможность создания каналов и заработка на процентах с продаж партнеров.

По итогам 2025 года доходы креаторов через VK Донат выросли в 1,5 раза и составили рекордные 2,23 миллиарда рублей.