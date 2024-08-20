«Авито Работа»: водителям категории CE предлагают зарплату более 160 тысяч рублей

Водители в России могут зарабатывать весьма приличные суммы. Аналитики выяснили, какая категория прав обеспечивает наибольшие доходы. По данным «Авито Работа», в июле 2024 года наблюдается рост зарплат для водителей различных категорий, сообщило «ФедералПресс» .

Наивысшие средние оклады предлагаются водителям с правами категории CE — 162,5 тысячи рублей в месяц за полную занятость. Лидерами по зарплатам среди них остаются дальнобойщики, которым могут предложить 219,9 тысячи рублей ежемесячно.

Водители категории CE также могут рассчитывать на высокие зарплаты на позициях водителя-экспедитора и водителя тонара, где зарплаты составляют около 158,9 тысячи и 158,1 тысячи рублей соответственно.

На втором месте по уровню зарплат находятся водители с правами категории B. Их средняя зарплата составляет 132,8 тысячи рублей в месяц. Водители такси, хотя и имеют средний оклад около 118 тысяч рублей, могут зарабатывать значительно больше в зависимости от числа выполненных заказов. Курьеры с правами категории B имеют среднюю зарплату в 103,6 тысячи рублей, а водители манипуляторов — почти 100 тысяч рублей в месяц.

Замыкают тройку лидеров водители категории C с средней зарплатой в 85,2 тысячи рублей.