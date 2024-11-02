АО «Альфа-Банк» повторно оштрафовано за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что указанная реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека и не содержала полного наименования лица, оказывающего финансовые услуги.