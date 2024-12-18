Анатолий Скоромец: мы хотим давать людям больше, чем просто работу

Рынок труда меняется, и с этим приходится считаться всем игрокам, включая представителей ключевых сегментов экономики. Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец в интервью ТАСС рассказал, как оставаться привлекательным работодателем на фоне кадрового дефицита.

По его словам, сегодняшним соискателем уже недостаточно белых зарплат, медицинских страховых полисов и стабильности. Они хотят видеть и корпоративную культуру, и интересные задачи, и возможность развиваться.

«Мы хотим давать людям больше, чем просто работу. Поэтому стремимся создавать благоприятный климат, в котором каждый специалист может расти профессионально и личностно», — заявил Скоромец.

Особое внимание, отметил он, необходимо уделять и работе с молодежью, поскольку сегодняшние специалисты хотят продвигаться по карьерной лестнице как можно быстрее. Поэтому компания активно берет студентов на производственные практики и стажировки, чтобы интегрировать учащихся в корпоративную культуру и подготовить специалистов под отрасль.

«Раньше частая смена мест работы воспринималась почти как убийство карьеры, поэтому сотрудники закрывали глаза на многие недостатки работодателей. Сейчас все по-другому», — рассказал гендиректор компании.

Он отметил, что чем дальше, тем больше будет расти спрос на специалистов, умеющих работать в разных отраслях, желающих непрерывно повышать компетенции и открытых новым знаниям.