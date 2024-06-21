Анатилик Абелев рассказал, что мелкие банки КНР могли повлиять на улучшение проведения платежей из РФ
Проводимость платежей из России могла стать лучше благодаря мелким китайским банкам, которые отказываются обслуживать контрагентов, которые настроены к России недружественным образом. Об этом «Известиям» рассказал начальник аналитического отдела инвестиционной компании «РИКОМ-ТРАСТ», кандидат экономических наук Олег Абелев.
Он отметил, что в апреле ситуация с транзакциями была очень сложной. Но с мая наметился прогресс во взаимодействии Китая и России. В частности, показателем стал растущий объем импорта.
«Мелкие китайские банки, которые не обслуживают интересы недружественных по отношению к России контрагентов и нерезидентов, могут повысить вероятность улучшения платежей», — отметил эксперт.
Он добавил, что платежи пока все равно вряд ли будут проходить напрямую. Однако система быстро наладится, и объем и скорость денежных потоков увеличится.