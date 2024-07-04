Аналитик Зварич: в июле нет поводов для существенного изменения курса рубля

В июле нет никаких предпосылок для существенного изменения курса рубля относительно доллара и евро. Такое мнение выразил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич, сообщила «Свободная пресса».

По словам специалиста, приостановка торгов долларом и евро на валютном рынке окончена, процессы уже перестроены на «новые рельсы». Волатильность в июле на валютном рынке будет меньше, чем в июне.

В целом рынок может стабилизироваться на текущих уровнях. Основным биржевым ориентиром сейчас является пара юань/рубль, отметил Зварич.