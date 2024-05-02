Аналитик Зварич: доля рублевых средств населения в банках превысила 92% к концу 2023 года | 360°

Деньги 02 мая 2024, 16:04 Аналитик Зварич: доля рублевых средств населения в банках превысила 92% к концу 2023 года

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Рост средств населения в банках по итогам 2023 года составил порядка 23%. Так, в целом доля рублевых средств превысила 92%, заявил главный аналитик центра Банки.ру Богдан Зварич, сообщила «Свободная пресса».

По словам эксперта, такой тренд обозначился после существенного сокращения доли валютной составляющей в рамках 2022 года. Россияне в основном хранят средства на вкладах, накопительных и расчетных счетах.

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Также популярностью стали пользоваться брокерские счета. Здесь объем средств населения по итогам года вырос на 53%, отметил Зварич.