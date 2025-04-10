Аналитик Замалеева назвала диверсификацию инвестиций способом защиты от инфляции

Наиболее эффективная стратегия для сохранения капитала в 2025 году — распределение инвестиций между облигациями федерального займа (ОФЗ), корпоративными облигациями надежных эмитентов и банковскими вкладами. Об этом сообщила аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева в беседе с сайтом « Прайм ».

По словам эксперта, такой подход позволяет минимизировать риски и эффективно противостоять инфляции.

«Это удобно, прозрачно и не требует глубоких финансовых знаний. Более того, деньги на счетах в банках застрахованы», — пояснила специалист.

Она пояснила, что ОФЗ представляют собой долговые обязательства государства перед инвесторами. Они отличаются надежностью, прозрачностью и предсказуемостью дохода. Доходность инструмента колеблется в диапазоне от 15,5 до 20,5%, добавил «ФедералПресс».