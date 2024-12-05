Аналитик Васильев: в обозримом будущем не ожидается возвращения курса доллара в диапазон 50-60 рублей

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что он не видит предпосылок возвращения доллара в диапазон 50-60 рублей в обозримом будущем.
По его словам, эксперты по финансам закладывают средний курс доллара выше 100 рублей на ближайшие годы. Чтобы курс снизился в два раза, для этого необходимы резкие изменения в политике. Он указал на сжатие импорта при повышенном спросе, а также на масштабный приток иностранных денег в бюджет страны, написал сайт kp.ru.
Эксперт ответил на вопрос журналистов о возвращении в Россию иностранных компаний. На его взгляд, это возможно после принятия Дональдом Трампом плана по урегулированию российско-украинского конфликта.
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