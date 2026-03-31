Аналитик Соболев предсказал изменения в курсах валют на начало апреля

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев рассказал RT , что по итогам марта основные иностранные валюты укрепились по отношению к рублю.

Специалист сообщил, что в марте доллар вырос к рублю примерно на 6%, евро — на 4%, а юань — до 5,5%. При этом евро и юань по итогам месяца снизились к доллару на 3% и 1% соответственно.

По словам аналитика, на ослабление курса рубля повлияло несколько факторов. Среди них — ожидания снижения ключевой ставки Центрального банка, приостановка операций с золотовалютными резервами со стороны Минфина и спекулятивный интерес.

Спартак Соболев добавил, что резкое повышение цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке помогло сбалансировать рынок за счет продаж экспортной выручки в конце месяца.

«На начало апреля ожидаем стабилизацию рынка в пределах 77,50—84,50 рубля за доллар, 91—96 рублей за евро и 11,25—12,25 рубля за юань», — подытожил он.