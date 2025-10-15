Аналитик Шнейдерман заявил, что золото подтвердило статус одного из ключевых защитных активов

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман в беседе с RT заявил, что золото подтвердило статус одного из ключевых защитных активов, подорожав более чем на 50% с начала года.

Эксперт отметил, что рост стоимости золота обусловлен ослаблением роли доллара США в международных расчетах и активными закупками со стороны центральных банков.

«Центробанки наращивают золотые резервы опережающими темпами, стремясь диверсифицировать активы и снизить зависимость от валютных рисков», — пояснил он.

По мнению Александра Шнейдермана, к концу осени цена золота может закрепиться выше отметки в $4500 за тройскую унцию, сигнализируя о переходе мирового рынка в новую фазу ценовой динамики.