Аналитик Шнейдерман заявил, что стоимость биткоина выросла из-за падения фондовых рынков Азии и Ближнего Востока

На фоне снижения фондовых индексов в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также усиления геополитической напряженности, биткоин вновь выступил временной альтернативой традиционным риск-активам. Об этом рассказал «Известиям» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По словам эксперта, на фоне ухода инвесторов от риска часть капитала могла перераспределиться в криптовалюту, которую участники рынка рассматривают как защитный инструмент в периоды повышенной турбулентности.

Дополнительную поддержку спросу продолжают оказывать притоки средств в спотовые биржевые фонды на биткоин (BTC-ETF), что помогает активу удерживать позиции даже на фоне распродаж на рынке акций и высокой волатильности.

С начала февраля стоимость биткоина остается в широком боковом диапазоне, и для подтверждения устойчивого роста покупателям необходимо закрепиться выше отметки 72,2 тысячи долларов. Если этот рубеж не будет преодолен, существует вероятность быстрого возврата котировок к уровню около 67 500 долларов. В случае же уверенного закрепления выше 72,2 тысячи долларов ближайшей целью для дальнейшего роста может стать область 75,5 тысячи долларов.