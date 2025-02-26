Аналитик Шнейдерман призвал покупать доллары лишь в случае заграничных поездок

По его мнению, это стоит делать в случае намеченных зарубежных поездок или покупок в иностранных юрисдикциях.

Эксперт также оценил укрепление рубля в феврале и предположил, что эта тенденция продолжится в начале весны. Он добавил, что в первом квартале доллар может подешеветь к рублю на 15–20%. Среди факторов, способствующих укреплению рубля, он назвал развитие диалога между Москвой и Вашингтоном и рост доли внешнеэкономических расчетов в рублях.

Большинство участников рынка ожидают сохранения сильных позиций рубля в течение всего первого квартала текущего года.