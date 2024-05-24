Аналитик Шнейдерман: период налоговых выплат окажет поддержку рублю

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал о состоянии валютного рынка. В данный момент динамика остается спокойной, отметил эксперт в беседе с RT .

Он добавил, что в ближайшее время на российскую валюту будут воздействовать позитивные факторы. Речь идет о периоде налоговых выплат, который «обязательно окажет поддержку рублю».

По словам аналитика, в перспективе евро может снизиться до 96 рублей. В ситуации с долларом наблюдается не очень сильная волатильность курса.