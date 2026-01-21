Аналитик Шнейдерман отметил, что золото занимает первое место по популярности среди инвесторов

Инвесторы начали проявлять повышенный интерес к инвестициям в драгоценные металлы, особенно в золото, ввиду роста торговых и политических рисков в отношениях между США и Западом, сообщил «Известиям» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Текущие экономические условия характеризуются увеличением торговой напряженности и ослаблением доверия к основным мировым резервным валютам — доллару и евро. Финансовые рынки испытывают повышенную волатильность, что стимулирует спрос на защитные активы, способные защитить капитал в периоды рыночных потрясений.

Золото занимает первое место по популярности среди инвесторов, превзойдя традиционные валюты. Так, в 2025 году цена золота выросла на 65%, а серебра — почти вдвое. Торговля золотом показала рекордные объемы на российском рынке, превысив обороты сделок с долларами и евро. Общий оборот торговли золотом в «Альфа-Форекс» составил внушительный показатель — 2,88 триллиона рублей, что свидетельствует о значительной привлекательности данного инструмента для частных и институциональных инвесторов.

Такой рост заинтересованности объясняется стабильностью стоимости драгоценных металлов в долгосрочном периоде и их способностью сохранять ценность в условиях инфляции и девальвации фиатных валют. Инвестиции в золото остаются надежным средством диверсификации портфеля и хеджирования рисков на фоне глобальной неопределенности.