Аналитик Шнейдерман: банковские вклады могут принести годовую доходность около 21%

Аналитик из «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT перечислил самые прибыльные инструменты для инвестирования. По его мнению, наиболее доходными способами вложения средств при разумном уровне риска являются банковские вклады и фонды денежного рынка.

«Банковские вклады могут принести среднюю годовую доходность около 21%. Фонды денежного рынка предлагают доходность флагманских фондов на год около 22,5%, а реальная доходность с рекапитализацией каждый день может достигать 25–26%», — рассказал он.

Кроме того, специалист отметил повышенный спрос на наличную валюту из-за снижения курса доллара США, однако предостерег от чрезмерного увлечения этим вариантом. Вложения в акции могут дать в среднем 8–10% годовых, но дивидендные истории могут увеличить доходность до 12–15%.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова ранее высказала мнение, что высокие ставки по вкладам сохранятся примерно на протяжении года.