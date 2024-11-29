Аналитик Шевченко призвал россиян не торопиться с продажей долларов

Несмотря на рост курса, россиянам стоит задуматься о покупке долларов, потому что в долгосрочной перспективе это окажется очень выгодным вложением. Об этом НСН рассказал аналитик банковской сферы, главный редактор интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко.

По его словам, россиянам нужно несколько раз подумать, прежде чем идти и избавляться от долларов. На сегодняшний день американская валюта надежнее депозита, считает эксперт.

«Если есть доллары — пусть будут. Если есть свободные рубли — есть смысл купить доллары», — отметил Шевченко.

Он добавил, что ставки по депозитам сейчас 20%, в то время как доходность от доллары значительно выше.