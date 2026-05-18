Аналитик Русяев напомнил, что золото находится в зоне исторических максимумов

Рынок драгоценных металлов в 2026 году будет зависеть от монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), спроса со стороны центральных банков и геополитической ситуации. Такой прогноз дал бизнес-консультант Илья Русяев в интервью «Известиям» .

По его словам, золото уже достигло исторических максимумов и торгуется в диапазоне 5,1–5,3 тысячи долларов (более 360 тысяч рублей) за тройскую унцию.

Международные аналитические институты продолжают повышать прогнозы: Всемирный банк ориентируется на уровень 4,7 тысячи долларов, Bank of America допускает движение к шести тысячам долларов к середине года, а консенсус LBMA закрепился около 4741 доллара. Базовый сценарий на 2026 год формируется в коридоре 4,5–5,5 тысячи долларов, отметил аналитик.