Аналитик Разуваев посоветовал отложить покупку жилья до 2026 года из-за снижения ключевой ставки

Экономист и аналитик Александр Разуваев в беседе с Life.ru высказал мнение о будущем рынка недвижимости и ставок по ипотеке. Он предполагает, что к концу 2026 года ключевая ставка может опуститься до 11–13%.

«К концу 2026 года ключевая ставка будет 11–13%, ипотеку будет брать выгоднее», — отметил эксперт.

Он также посоветовал не торопиться с покупкой квартиры, если нет особых льгот, и подождать, пока ставка станет ниже. Аналитик считает, что россияне начнут активнее приобретать жилье, так как ставки по ипотеке упадут, а вклады станут менее привлекательными. Это приведет к тому, что часть денег будет направляться в недвижимость.