Аналитик Потавин назвал апрель благоприятным месяцем для российского рубля

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин в беседе с РИАМО отметил, что апрель традиционно является благоприятным периодом для покупки иностранной валюты, особенно для тех, кто планирует летние поездки за рубеж.

Согласно статистическим данным, в апреле рубль обычно показывает наилучшие результаты по отношению к евро, а спрос на иностранную валюту остается низким, написал «ФедералПресс».

На данный момент обменный курс составляет около 84 рублей за доллар и 91 рубль за евро. Потавин прогнозирует дальнейший рост курсов валют, что делает текущее положение идеальным моментом для приобретения валюты. Укрепление рубля связано с улучшением отношений с США и европейскими странами, что положительно сказывается на экономике России.