Аналитик Першиков заявил, что биткоин может подешеветь до $45 тыс

Российский аналитик Виктор Першиков в разговоре с «Газетой.Ru» спрогнозировал дальнейшее падение криптовалют. По его словам, курс биткоина может упасть до 45-47 тысяч долларов, а капитализация всего рынка — сократиться до 1,5 триллиона долларов.

При этом эксперт добавил, что снижение курса нельзя назвать неожиданным. Условия для падения криптовалют, по его словам, формировались несколько предыдущих месяцев.

В первую очередь, падение связано с ростом объема продаж крупными участниками рынка, а также с распределением значительных средств среди кредиторов биржи Mt.Gox, отметил он.