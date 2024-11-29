Аналитик Остапкович посоветовал открывать банковские депозиты на срок до полугода

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович дал советы по сохранению имеющихся сбережений от обесценивания в условиях роста курса доллара. Об этом сообщил сайт « Аргументы и факты ».

Эксперт рекомендовал обратить внимание на банковские депозиты, пока финансовые учреждения предлагают высокие ставки.

«Сегодня банки предлагают вклады до 22% и даже больше. В такой ситуации нужно бежать и класть свободные деньги на банковский депозит. Кладите деньги в государственные банки», — отметил специалист.

По его словам, такие счета стоит открывать на срок до полугода. В дальнейшем необходимо следить за изменением условий и искать более выгодный вариант.