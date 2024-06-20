Аналитик Осадчий: обладатели валютной налички на фоне санкций в отношении Мосбиржы ничего не потеряют

Начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий рассказал, что санкции и приостановка торгов на Московской бирже ударят по безналичным операциям, но обладатели валютной налички ничего не потеряют.

Как написало СМИ, ранее возле некоторых обменных пунктов в Петербурге образовались очереди. Горожане были готовы стоять часами, лишь бы продать или купить валюту.

Кандидат экономических наук Евгений Коган согласился с Осадчим и добавил, что те, кто хранит евро и доллары дома, только выигрывают от ситуации. Скорее всего, в ближайшее время валюта вырастет в цене. Он призвал россиян не бежать в обменные пункты и не забирать свои деньги из банков.

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