Аналитик Новикова заявила, что возможное снижение ставки не повлияет на кредитную сферу

Финансовый аналитик Марина Новикова в интервью с телеканалом «Звезда» обсудила возможное снижение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании. По ее мнению, текущий уровень в 21% останется без изменений или изменится незначительно.

«На мой взгляд, ставку оставят 21%. Темпы инфляции снизились, но для того, чтобы она опять не набрала ход, нужно, чтобы снижение или хотя бы тот уровень, который сейчас есть, держался четыре-шесть месяцев», — отметила Новикова.

Что касается влияния возможного снижения ключевой ставки на кредитную сферу и жизнь простых граждан, то, по мнению эксперта, существенных изменений ждать не стоит.

По поводу покупки какой-либо техники на фоне снижения курса доллара и европейской валюты Новикова посоветовала воспользоваться моментом и приобрести желаемое. По ее словам, не факт, что текущая тенденция к дальнейшему укреплению рубля сохранится, о чем говорят неоднократные примеры из недавнего прошлого.

Ранее сообщалось о том, что цены на бытовую технику в России снизились до 20%.