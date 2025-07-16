Аналитик Найшева заявила, что цифровой рубль обладает высоким уровнем безопасности
Финансовый аналитик «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева заявила RT, что цифровой рубль обладает высоким уровнем безопасности.
«Цифровой рубль выпускается и контролируется исключительно Банком России. Каждый номинал — это уникальный токен с идентификатором», — рассказала она.
По словам эксперта, цифровой рубль хранится не на счетах, как безналичные средства, а в цифровых кошельках на платформе Центрального банка. Все транзакции проходят через защищенную систему Банка России и записываются на блокчейне.
Эксперт отметила, что даже при попытке изменения данных след останется, и его будет несложно «распутать». Однако она напомнила, что мошенники могут попытаться получить доступ к устройству пользователя или убедить его ввести код подтверждения.
Ранее Госдума приняла закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода и проведения операций с цифровым рублем.