Аналитик Найшева заявила, что цифровой рубль обладает высоким уровнем безопасности

«Цифровой рубль выпускается и контролируется исключительно Банком России. Каждый номинал — это уникальный токен с идентификатором», — рассказала она.

По словам эксперта, цифровой рубль хранится не на счетах, как безналичные средства, а в цифровых кошельках на платформе Центрального банка. Все транзакции проходят через защищенную систему Банка России и записываются на блокчейне.

Эксперт отметила, что даже при попытке изменения данных след останется, и его будет несложно «распутать». Однако она напомнила, что мошенники могут попытаться получить доступ к устройству пользователя или убедить его ввести код подтверждения.

Ранее Госдума приняла закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода и проведения операций с цифровым рублем.