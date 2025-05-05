Аналитик Найшева: ежемесячный доход в 100 тысяч можно получить с депозита 5,5 млн рублей

Специалист отдела аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Анастасия Найшева в беседе с сайтом RT рассказала о необходимой сумме депозита для ежемесячного дохода в 100 тысяч рублей.

По информации десяти крупных кредитных организаций, сегодня средняя ставка по вкладам составляет 20,04%. Для того чтобы получать около 100 тысяч в месяц, нужно положить на счет 5,5 миллиона рублей на 12 месяцев.

Проценты будут начисляться ежемесячно с капитализацией. Размер дохода составит от 93,6 до 108,7 тысячи рублей, отметила аналитик. Найшева подчеркнула, что сумма может меняться в зависимости от условий вклада.