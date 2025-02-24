Февраль завершился без существенного влияния на рубль торгового баланса, налоговых выплат и ограничений для экспортеров. Основной акцент сместился на геополитические события, сообщил Life .

Как рассказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк, курс рубля определяло ожидание послабления санкций и стабилизации международной обстановки.

«С учетом сверхвысокой волатильности можно говорить лишь о сильных исторических уровнях поддержки. При сохранении текущего тренда — это 86,5 рубля, и далее уровни в районе 85 и 83», — высказался эксперт.

Многие граждане, напомнил специалист, спешат приобретать валюту, опасаясь резкого роста курса доллара вплоть до 100 или даже 120 рублей. Однако ситуация остается крайне нестабильной. Если положительные новости о санкциях сохранятся, возможно падение доллара до уровня 87 рублей. Однако справедливым курсом отечественной валюты Миронюк назвал показатели выше 90 рублей.