Аналитик Мильчакова: валюту для отпуска и инвестиций стоит покупать сейчас

Курс рубля обосновался на уровне 85 рублей за доллар. С учетом его возможного ослабления, которое три года подряд совпадало с сезоном отпусков, покупать валюту стоит уже сейчас, пока она относительно дешевая. Таким советом поделилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в разговоре с mk.ru .

«Если планируете отпуск в конце лета, можно приобретенную валюту положить на вклад в банк на 3-4 месяца, и хотя проценты по валютным вкладам низкие, но в банке ваши деньги хотя бы будут работать, а не лежать мертвым грузом», — отметила специалист.

Она добавила, что, вероятнее всего, в этом году доллар не опустится ниже 80 рублей, а евро — ниже 85 рублей.