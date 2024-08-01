Аналитик Колядов усомнился, что ужесточение требований снизит интерес к IT-ипотеке

Несмотря на ужесточение условий льготной ипотеки для IT-специалистов, интерес к этой программе продолжит оставаться высоким. Об этом сообщил «Газете.Ru» руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

Он отметил, что в России наблюдается стремительный рост строительства новых жилых комплексов, что способствует спросу на жилье. Наряду с этим проблема обеспечения квартирами остается одной из первоочередных. Поэтому ужесточение требований вряд ли значительно повлияет на интерес к IT-ипотеке.

Напомним, правительство РФ решило продлить время действия программы ипотеки для IT-специалистов до 2030 года. Однако условия распределения кредита изменились: начиная с августа ставка по IT-ипотеке увеличилась с 5% до 6% годовых, а максимальная сумма — возросла до девяти миллионов рублей.