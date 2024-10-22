Аналитик Калугин назвал вероятным вариант с повышением ключевой ставки до 25%

Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин дал прогноз по изменению ключевой ставки в России. Сейчас инфляционные ожидания населения резко выросли, отметил эксперт в беседе с « ФедералПресс ».

Он назвал очень вероятным вариант с повышением до 21%. Однако из-за текущих темпов инфляции показатель может вырасти и до 23-25%, добавил специалист.

«Я думаю, что 25% — это вполне реальная цифра по весне, особенно в феврале», — сообщил Калугин.

Он также пояснил, что вероятность снижения ставки связана с деятельностью Министерства финансов РФ.