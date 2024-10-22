Аналитик Калугин назвал вероятным вариант с повышением ключевой ставки до 25%
Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин дал прогноз по изменению ключевой ставки в России. Сейчас инфляционные ожидания населения резко выросли, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».
Он назвал очень вероятным вариант с повышением до 21%. Однако из-за текущих темпов инфляции показатель может вырасти и до 23-25%, добавил специалист.
«Я думаю, что 25% — это вполне реальная цифра по весне, особенно в феврале», — сообщил Калугин.
Он также пояснил, что вероятность снижения ставки связана с деятельностью Министерства финансов РФ.
Атлет из Люберец примет участие в конференции по силовому экстриму в Москве
Санитарный вертолет жестко приземлился в Нижегородской области
Единый день диспансеризации пройдет в Реутове 26 октября
РЭО: студенты вузов еще могут побороться за стипендию в рамках «Зеленой премии — 2024»
Экономисты придумали решение проблемы «спящих городов» России
Ирландский журналист оценил слова Путина о ЯО у Украины одной фразой
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте