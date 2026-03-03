Аналитик Юшков заявил, что цены на бензин в России формируются преимущественно за счет налогов и акцизов

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал влияние роста цен на нефть на стоимость автомобильного топлива в России в беседе с «Авторадио» .

Он подчеркнул, что в отличие от США, где цены на бензин напрямую зависят от стоимости нефти, в России цены формируются преимущественно за счет налогов и акцизов.

В структуре стоимости литра бензина и дизельного топлива в России около 70-80% составляют налоги и сборы, что делает прямую зависимость от мировых цен на нефть практически незаметной. Более того, рост цен на нефть и нефтепродукты за рубежом позволяет российским нефтяным компаниям получать дополнительную прибыль от экспорта, что снижает стимулы для повышения цен на внутреннем рынке.