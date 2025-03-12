Аналитик Юшков: товарооборот между Россией и Индией вырос за счет нефтепродуктов

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что рост торгового оборота между Россией и Индией в значительной степени обусловлен увеличением экспорта российских энергоресурсов, особенно нефти. Об этом он сообщил в интервью изданию «Известия» .

Ранее агентство РИА «Новости» опубликовало данные индийского Министерства торговли и промышленности, согласно которым общий объем товарооборота между двумя странами в прошлом году достиг рекордных 70 миллиардов долларов, что на 9% больше показателей предыдущего года.

Юшков подчеркнул, что основной вклад в увеличение товарооборота внес российский экспорт энергоносителей в Индию. Он отметил, что Индия стала вторым по величине потребителем российской нефти после Китая и основным покупателем российской нефти, транспортируемой морскими путями.

Эксперт добавил, что значительная доля нефти, которая ранее шла на рынки Европы и США, теперь перенаправляется в Индию. Ежедневно эта страна импортирует примерно 1,7–1,8 миллиона баррелей нефти, часть которой идет на внутреннее потребление, а оставшаяся экспортируется, включая поставки в США и Европу.