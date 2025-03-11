Аналитик Юшков: США могут повысить потолок цены на российскую нефть

Эксперт Финансового университета при Правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в интервью RT сообщения о возможной либерализации американских санкций против России.

Юшков указал на вероятность обсуждения повышения ценового потолка на нефть с текущих 60 долларов до 65-70 долларов за баррель. По его мнению, это изменение не окажет существенного влияния, поскольку ограничение на цену фактически не соблюдается, но сам факт дискуссии свидетельствует о позитивных сдвигах.

Эксперт предположил, что снятие запрета на импорт российской нефти в США, введенного с 1 апреля 2022 года, может рассматриваться в контексте стремления американцев ввести дополнительные пошлины на нефть из Канады и Мексики, двух крупнейших поставщиков нефти в США. Если политика давления на этих поставщиков сохранится, допуск России на американский рынок станет логичным шагом.