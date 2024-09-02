Аналитик Исаев посоветовал покупать золото в целях защиты сбережений прямо сейчас

Доходность золота сейчас составляет 25-30% в год. Чтобы защитить сбережения от инфляции, вкладываться в металл нужно прямо сейчас, поскольку к концу года цены на золото могут устремиться вверх, рассказал аналитик Игорь Исаев в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, в целом цена золота достигла равенства с изменениями стоимости доллара и евро. Однако если европейская и американская валюты ослабнут, то стоимость металла увеличится. Негативное влияние на рынок золота может оказать геополитическая нестабильность.

Исаев отметил, что вложения в золото становятся особенно актуальны в условиях ожиданий по ослаблению рубля.