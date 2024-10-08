Аналитик Храмов рассказал, что Россия предоставляет кредиты иностранным государствам ради собственной выгоды

В ближайшие годы Россия намерена предоставить другим странам кредиты на сумму 1,6 триллиона рублей, согласно проекту бюджета на 2025–2027 годы. В 2025 году планируется выделить 501 миллиард рублей, в 2026 году — 520 миллиард, а в 2027 году — 536,6 миллиарда рублей. Зачем это делается, «Абзацу» объяснил финансовый аналитик Денис Храмов.
По его словам, важно отметить, что Россия не будет предоставлять кредиты в убыток. В соответствии с практикой предыдущих лет, государство дает финансирование для закупки наших товаров, таких как зерно или вооружение. Основная часть этих средств останется в стране, пополнив счета российских экспортных компаний.
Кроме того, в рамках кредитования поддерживаются совместные инфраструктурные проекты. Например, в прошлом году Иран получил от России заем в размере 1,3 миллиарда евро.
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