Аналитик Голубовский рассказал о небольшом росте цен на бриллианты после трехлетнего падения

После трехлетнего падения цены на бриллианты начали немного подниматься. Тем не менее говорить о росте спроса преждевременно. Об этом заявил эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в разговоре с ИА НСН .

Специалист уточнил, что тенденция стала заметна лишь последние полтора месяца, до этого период спада продолжался около трех лет. Несмотря на небольшие изменения, важно учитывать общую динамику ценовых показателей.

При этом эксперт заметил, что параллельно дорожают и остальные драгоценные металлы, что создает благоприятные условия для инвестирования в активы подобного типа.

«Сейчас все драгметаллы растут в цене — золото давно улетело в космос, серебро, платина, палладий. Я не исключаю, что и алмазы смогут стать способом сбережения денег», — заключил Голубовский.