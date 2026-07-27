Аналитик Дудников заявил, что рубль укрепился к основным валютам

Аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников в разговоре с сайтом Финансы Mail отметил укрепление рубля по отношению к основным валютам на рынке Форекс в пятницу вечером

Так, по его данным, курс рубля к юаню поднялся на 1,11% и достиг 11,446 рубля, к доллару — на 1,32%, до 77,97 рубля, к евро — на 0,82%, до 88,34 рубля.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк отметила, что ранее на неделе преобладала тенденция к ослаблению из-за геополитики и снижения цен на нефть. Однако подготовка к налоговым выплатам во второй половине месяца ограничит это падение.

Базовый сценарий экспертов предполагает относительную устойчивость рубля. На конец июля — начало августа курс доллара может находиться в диапазоне 77–80 рублей, а юаня — 11,3–11,8 рубля