Аналитик Бурмистров рассказал, что повышение пошлин не повлияет на цену сладостей из недружественных

Генеральный директор ИНФОЛайн-аналитики Михаил Бурмистров в эфире радио «Комсомольская правда» обсудил, как увеличение пошлин скажется на стоимости сладостей из недружественных стран.

По его словам, таких товаров на российском рынке осталось очень мало, и, следовательно, значительного роста цен потребители не ощутят.

«Я бы не предполагал какого-то серьезного влияния на цены», — отметил эксперт.

Он объяснил, что импортные товары в этих категориях на рынке представлены в крайне ограниченных объемах. В основном это такие группы товаров, где более 90% составляют решения российских производителей, а также небольшие поставки из стран, таких как Белоруссия и в меньшей степени Турция. То есть для этих стран новые пошлины практически не окажут никакого влияния, добавила «Свободная пресса».