Аналитик Буйволов: решение Центробанка поднять ставку будет оказывать рублю поддержку ближе к концу года

Экономисты считают, что решение Центробанка повысить ключевую ставку с 19% до 21% положительно скажется на укреплении рубля. Об этом заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов, передала «Вечерняя Москва».
Он объяснил свое мнение тем, что рост процентных ставок по депозитам благоприятен для любой национальной валюты, поскольку сбережения в ней становятся привлекательнее. В этой связи охлаждается кредитование, в том числе под импорт.
Буйволов считает, что человек с большей вероятностью отнесет рубли в банк на депозит, чем будет покупать в кредит новую иномарку. Он также сделал предположение, что рубль до конца года будет стоить в районе 96-98 единиц за доллар.
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