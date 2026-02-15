Аналитик Беляев заявил, что рост государственного внешнего долга России не представляет прямой угрозы для экономики

Рост государственного внешнего долга России не представляет прямой угрозы для экономики страны, считает финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, долги государства являются естественным компонентом макроэкономической политики и должны рассматриваться в контексте общей финансовой стабильности, написал «Ридус» .

Объем внешнего долга РФ, равный 61,67 млрд долларов, находится в рамках допустимых значений и не превышает стандартные индикаторы риска дефолта. Государство в состоянии обслуживать свои обязательства, выплачивая проценты и погашая займы в установленные сроки.

Фактически, привлечение заемных средств способствует инвестициям в развитие экономики и повышению производительности труда. Однако недопустимо допускать неконтролируемое наращивание заимствований, так как это может привести к возникновению долгового кризиса и снижению кредитного рейтинга.

Оптимальная политика предполагает умеренное использование внешних кредитов и активный контроль за расходованием средств, вложенных в развитие инфраструктуры и модернизацию производственных отраслей.