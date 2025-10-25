Аналитик Беляев рассказал, что государство сможет сэкономить благодаря снижению ставки

Банк России решил уменьшить ключевую ставку с 17% до 16,5%, и эта мера поможет государству сократить расходы на бюджетные субсидии. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с « Ридусом ».

По его словам, при снижении ключевой ставки сокращаются бюджетные расходы государства на субсидии банкам, участвующим в программах льготного кредитования. Так, правительство возмещает разницу между льготной и обычной процентной ставкой при оформлении семейной ипотеки.

«Сегодня бюджетный дефицит составляет 5,7 триллиона рублей, поэтому приходится собирать с бору по сосенке», — отметил эксперт.

Также он добавил, что Центробанку важно показать эффективность своей денежно-кредитной политики.