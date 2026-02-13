Аналитик Беляев предложил вкладывать деньги в металлы

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с радиостанцией Sputnik дал советы по организации денежных вкладов в 2026 году. Он предложил инвестировать в металлы.

Как пояснил специалист, рост потребления электроники и гаджетов ведет к повышению стоимости металлов. Кобальт, литий, неодим, германий и селен будут стремительно расти в цене.

«Без мизерного добавления группы редкоземельных металлов определенные изделия просто невозможно изготовить», — подчеркнул Беляев.

Кроме того, активное использование металлов в военно-промышленном комплексе также влияет на их стоимость, добавило Ura.ru.